В Москве модель подозревают в мошенничестве с курсами на миллионы рублей

В Москве модель судят за обман людей, купивших ее курсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предпринимательница и лауреат конкурса красоты Елена Шерипова основала модельное агентство. В социальных сетях она рассказала, что является вице-королевой планеты (соответствующий статус она получила на конкурсе) и рекламировала курсы по моделлингу, стоимость которых достигала 80 тысяч рублей.

При этом обучение якобы проводилось поверхностно. Женщина обещала успешную карьеру после обучения, но на самом деле их якобы просто добавляли в чаты с фиктивными вакансиями.

«Всего в деле 155 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 10 млн руб.», – говорится в публикации.

В отношении Шериповой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что фигурантка является вдовой и воспитывает ребенка.