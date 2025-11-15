В Москве модель подозревают в мошенничестве с курсами на миллионы рублей

В Москве судят модель, подозреваемую в афере с продажей курсов
В Москве модель судят за обман людей, купивших ее курсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, предпринимательница и лауреат конкурса красоты Елена Шерипова основала модельное агентство. В социальных сетях она рассказала, что является вице-королевой планеты (соответствующий статус она получила на конкурсе) и рекламировала курсы по моделлингу, стоимость которых достигала 80 тысяч рублей.
При этом обучение якобы проводилось поверхностно. Женщина обещала успешную карьеру после обучения, но на самом деле их якобы просто добавляли в чаты с фиктивными вакансиями.
«Всего в деле 155 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 10 млн руб.», – говорится в публикации.
В отношении Шериповой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что фигурантка является вдовой и воспитывает ребенка.