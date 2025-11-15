По предварительным данным, пострадали 22 человека. Газета La Nacion сообщает, что взрывной волной повреждены дома в нескольких районах, прилегающих к промышленному парку.

«К нам поступают люди с порезами от разбитых стёкол, травмами, а также работники предприятия с ожогами», — приводит издание слова сотрудника больницы в Эсейсе — городе, где расположен завод.

На месте происшествия работают представители спецслужб и пожарные. Причины случившегося выясняются.