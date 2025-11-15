Россиянин и украинка сорвались со скалы в Турции

Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции. Молодые люди чудом выжили после падения, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел накануне в Аланье в районе реки Дим. 27-летний Влад Ш. и его 24-летняя подруга София Ж. отправились в пеший поход ночью без защитного снаряжения. В час ночи экстремалы пошли на спуск через опасный обрывистый маршрут и сорвались со скалы.

Крики молодых людей услышал местный житель и вызвал спасателей. Представители экстренных служб с трудом смогли спуститься к паре — всё осложняли сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны.

В итоге, Влада и Софию вытащили с помощью корзинных носилок с тросовым механизмом. После этого пострадавших экстренно госпитализировали. В клинике врачи диагностировали у них переломы рук и ног.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье сорвалась с обрыва петербурженка Наиля В. Она ударилась головой о камни, сломала ногу, но чудом осталась жива.

Москвич сорвался со скалы в Абхазии и погиб

В прошлом году два подобных инцидента закончились печально — в январе упала со скал в районе Кемера Надежда Я., в августе сорвалась с пешеходной тропы Наталья С. Обе девушки погибли.