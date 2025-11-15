Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции

В Турции россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода, сообщает Shot. По данным, инцидент произошел в Аланье: 27-летний Влад Швецов и 24-летняя София Жуковская ночью отправились на прогулку по району реки Дим без защитного снаряжения. Спускаясь по опасному обрывистому маршруту, они сорвались и не смогли самостоятельно выбраться из сложной скалистой местности.

Туристы более пяти часов находились среди камней с тяжелыми переломами, пока их не заметил местный житель. Он вызвал экстренные службы, после чего спасатели несколько часов пробирались к пострадавшим. Сложности создавали сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны.

Пострадавших удалось извлечь около трех часов ночи, их привязали к корзинным носилкам с тросовым механизмом. После этого их доставили на скорой в местную больницу, где диагностировали переломы рук и ног. Медики продолжают наблюдение за состоянием туристов.

Власти Аланьи сообщили, что после инцидента на маршруте обновят предупреждающие знаки и перепланируют опасные участки пешеходных троп. Это решение направлено на предотвращение подобных происшествий и повышение безопасности туристов в регионе, передает Telegram-канал.

12 ноября стало известно, что в горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов, которые ранее сорвались со склона. О произошедшем стало известно за день до этого. В СМИ появилась информация, что на перевале Кичи-Муруджу в Карачаево-Черкесской Республике туристы оступились и сорвались со склона. Из-за множества полученных травм им не удалось самостоятельно выбраться с перевала. Утром 12 ноября стало известно, что спасатели обнаружили туристов.