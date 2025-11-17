В Курганской области адвокат подала в суд на своего подзащитного

В Курганской области адвокат, защищавшая интересы своего клиента, была вынуждена сама подать на него в суд. Ее подзащитный не оплатил юридические услуги. Об этом сообщается на сайте Притобольного районного суда.

«В рамках рассмотрения дела судом установлено, что истец, являясь адвокатом, осуществляла защиту подсудимого, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата алиментов). По условиям соглашения доверитель должен был ежемесячно вносить оплату до окончания расчета с адвокатом. Но переводы не были сделаны в полном размере», — сообщается на сайте Притобольного районного суда.

Уголовные дела рассмотрены и вступили в законную силу, факт выполнения адвокатом обязательств не оспаривался. Ответчик полностью признал иск и просил вынести решение на основании признания. Суд удовлетворил требования частично, с учетом уже погашенной суммы долга.

В Курганской области не впервые сталкиваются с проблемой неисполнения финансовых обязательств: ранее судебные приставы арестовали автодом жителя Кургана, который уклонялся от уплаты налогов. После рейда с участием Госавтоинспекции мужчина выплатил задолженность в размере 184 тысяч рублей и вернул свой автомобиль.