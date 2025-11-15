В Германии мигрант надругался над украинкой, пока ее сын спал в соседней комнате

В Германии судят 46-летнего гражданина Узбекистана, который насиловал украинку. Об этом сообщает Bild.de.

Инцидент произошел в 2022 году, но вскоре после надругательства женщина уехала в другую страну, и правоохранители длительное время не могли с ней связаться.

Украинка вместе с маленьким сыном в течение чуть более чем месяца снимала жилье у мужчины в Германии. В один из вечеров он разбудил 25-летнюю мать и заявил, что у ее родственника якобы возникли проблемы с полицией.

Затем в гостиной он пытался поцеловать квартирантку и силой усадил на диван. Несмотря на сопротивление, мужчина продолжал. Он требовал, чтобы украинка не сопротивлялась, иначе он «разнесет головы ей и ее сыну».

В результате иностранец изнасиловал женщину, пока ее сын спал в соседней комнате. Она сразу обратилась в полицию, на следующий день гражданина Узбекистана арестовали.

Сам обвиняемый рассказал другую версию. Он подчеркнул, что квартирантка хотела связи. Когда они лежали на диване, женщина якобы спросила, сможет ли она остаться с ним навсегда. Мужчина не планировал заводить семью, поэтому отказал. После этого они легли спать, и визит полицейских был для него сюрпризом.

Фигуранту вынесут приговор 26 ноября. Известно, что в Германию он приехал в Германию в 2008 году. По заверениям самого мужчины, на Родине он работал управляющим рестораном. В Германии он уже 15 лет получает социальное пособие.