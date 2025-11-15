Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области по делу о хищении

Мосгорсуд отменил приговор в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении средств у Союза адвокатов МЭКА в размере 3,8 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Приговор Таганского суда в части отбывания наказания был отменен в связи с истечением срока давности.

Прокурор запрашивал для Гендина 8,5 лет лишения свободы. 10 сентября суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Свою вину он не признал.

Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина приговорили к шести годам

До этого бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, он убедил предпринимательницу в наличии у него связей в правительстве и администрации президента и получил от нее около 100 млн руб. за содействие в получении разрешения на проведение градостроительных работ. Вину в инкриминируемом деянии Гендин отрицает.

