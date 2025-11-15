Суд взыскал долг по коммуналке с Тимура Иванова

В Москве суд удовлетворил иск о взыскании платы за коммунальные платежи с бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Исковое заявление АО «Мосэнергосбыт» о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — говорится в документах.

Сумма взысканной задолженности не сообщается.

Данный иск был зарегистрирован 17 октября.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее суд конфисковал активы Иванова и его семьи.