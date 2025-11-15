В Германии из-за бомбы времен войны эвакуировали более 20 тысяч человек

Около 21 тыс. человек должны покинуть свои дома в немецком Нюрнберге после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в мэрии города.

Эвакуация проходит перед запланированной операцией по обезвреживании бомбы. Для этого городские власти объявили о перекрытии дорог в радиусе 800 метров.

В администрации города отметили, что снаряд весом порядка 450 килограммов нашли во время строительных работ в районе Гроссройт. Операция по его обезвреживанию начнется сразу, как только власти эвакуируют всех жителей близлежащих домов в районе перекрытия.

К слову, городские власти уже стянули на место почти 500 пожарных, 350 медиков, 60 сотрудников ведомства технического содействия (немецкий аналог МЧС) и более 100 полицейских.

