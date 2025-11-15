Глава ФБР раскрыл подробности покушения на жизнь Трампа

Обвиняемый в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал один, он никому не раскрывал свои намерения. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель на своей странице в соцсети X.

«Расследование, проведенное более чем 480 сотрудниками ФБР, установило, что Крукс имел ограниченные контакты как онлайн, так и в реальной жизни, планировал и осуществил нападение в одиночку», — указал Патель.

Трампа заявил, что его печалят перемены в Европе из-за иммиграции

Покушение на американского политика произошло 13 июля 2024 года. Стрельба началась, когда кандидат в президенты говорил о своем сопернике Джо Байдене. Республиканец резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.