Массовое отравление угарным газом произошло в Курской области

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в одном из гаражей на территории ГСК «Синега» в Железногорске.

«Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших — двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом», — написал Хинштейн.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Других подробностей произошедшего не приводится.