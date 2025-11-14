В элитном SPA-комплексе «Бани Малевича» в подмосковном Одинцово произошел сильный пожар. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что речь идет о нежилом здании, расположенном в деревне Раздоры.

«Пожар начался в котельной и парильной на первом этаже комплекса. На данный момент площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров», — говорится в тексте.

Известно, что 130 человек эвакуировались из здания комплекса до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 33 человека.

«Бани Малевича» открылись в Одинцово менее недели назад — 9 ноября 2025 года. Инвестиции в проект составили почти два миллиарда рублей. Общая площадь комплекса 7000 квадратных метра.