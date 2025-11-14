В Чертаново иномарка вылетела с третьего этажа парковки — последствия инцидента попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля не пострадал и отказался от госпитализации.

Последствия инцидента попали на видео — на получившихся кадрах можно увидеть перевернутую иномарку, которая лежит на крыше. Кроме того, можно заметить пробитое ограждение на третьем этаже парковки.

Как уточняет ТАСС, автомобиль упал с парковки на улице Газопровод. По информации издания, внутри машины находились два человека, они оба не пострадали. Предварительной причиной аварии называют ошибку водителя, который перепутал педали газа и тормоза.

