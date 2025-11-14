На вокзале Монпарнас в Париже произошла стрельба

На парижском вокзале Монпарнас полицейские открыли огонь по мужчине, который угрожал пассажирам ножом и отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Об этом сообщает Ouest-France.

Инцидент произошел вечером 14 ноября.

«Из самых первых материалов, которые нам стали известны, мужчина, прежде замеченный в домашнем насилии, достал нож. В ответ полицейский применил оружие, чтобы остановить его», — говорится в тексте.

Отмечается, что преступник угрожал убийством своей жене и сыну. Полицейские ждали мужчину на платформе станции и после того, как он вышел из поезда попытались его задержать. Преступник сначала предпринял попытку скрыться, а затем достал нож и хотел нанести себе ранение. В результате полицейским пришлось открыть огонь, был произведен как минимум один выстрел.

Согласно кадрам с вокзала, мужчина лежит на земле. О его состоянии ничего неизвестно, но на место вызвали скорую помощь. Территорию вокзала полностью эвакуировали, район оцеплен.