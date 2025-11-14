В торговом центре «Авиапарк» в Москве 16-летний подросток 13 ноября пронес в кинозал канистру с бензином и устроил пожар во время сеанса. В ходе инцидента никто не пострадал, а злоумышленник был быстро задержан. Юрист Юрий Капштык объяснил, что теперь грозит поджигателю.

По данным правоохранительных органов, подросток действовал, следуя указаниям неизвестных лиц, с которыми он связывался по телефону. Капштык уточнил, что умышленный поджог предусматривает ответственность, закрепленную в статье 167 УК РФ.

— Это и штраф, это и административный арест, но самое суровое наказание — это лишение свободы на срок до двух лет. Но в данной ситуации еще будет предъявляться и по статье «Умышленное уничтожение и порча имущества», — пояснил эксперт.

Подростка обяжут возместить стоимость проведения восстановительных работ причиненного ущерба в гражданском порядке. По словам юриста, главной задачей следователей остается определение умысла, а суд уже установит наказание, сообщает «Подмосковье сегодня».

SHOT: 16-летний подросток поджег кинотеатр в ТЦ "Авиапарк" в Москве

16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра "Авиапарк". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма "Голосовой помощник". Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало.

"Как рассказали очевидцы, никакого сигнала тревоги не было, о случившемся они узнали, когда вдруг во время просмотра выключились экраны, и зрители пошли в коридор узнавать, в чем дело", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что несовершеннолетнего оперативно задержали полицейские, он мог действовать по указанию мошенников. Подросток пронес в зал кинотеатра канистру с бензином.

Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве

Несовершеннолетний житель столицы рассказал обстоятельства того, как, поддавшись манипуляциям злоумышленников в мессенджере, устроил пожар в здании кинотеатра по их указанию, сообщили в прокуратуре города.

Подозреваемому 16 лет, он пояснил, что познакомился с девушкой через соцсеть и отправил ей свою геолокацию для встречи, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

После этого с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем, и заявил, что подросток якобы дал посторонним свои данные и нарушил закон.

Под угрозой ответственности юноша выполнил все инструкции злоумышленников: он провел обыск в собственной квартире по видеосвязи, отправил фотографию банковской карты отца, пытался перевести деньги на указанный счет. Затем, следуя дальнейшим указаниям, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и совершил поджог при помощи зажигалки.

Прокуратура обратилась ко всем законным представителям с просьбой провести беседы с детьми о недопустимости следования подозрительным телефонным указаниям и незамедлительно сообщать о таких ситуациях взрослым.

Пожар, который подросток устроил в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк», пришлось тушить самим зрителям. Кнопка пожарной тревоги не сработала, а эвакуацию не проводили, рассказала очевидица происшествия.

Татьяна, которая в момент ЧП находилась с мужем в соседнем зале, сообщила «Газете.Ru», что один из посетителей нашёл огнетушитель и смог потушить возгорание.

«В других залах прекратилась картинка фильмов, но звук продолжался. Никто не объяснял, что происходит. Через пять — десять минут фильмы просто продолжились. Эвакуации не было», — сказала она.

По словам Татьяны, после фильма правоохранители и поджигатель находились в коридоре.

«Подросток сидел на креслах в коридоре, его рюкзак лежал рядом с раскиданными вещами. И стояли четыре сотрудника в чёрном, не знаю, из какой службы. Он был спокоен», — добавила она.

Владельцам кинотеатра в столичном торговом центре «Авиапарк» из-за произошедшего пожара может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Об этом сообщил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

По его словам, если в помещении не работала сигнализация или эвакуация была организована ненадлежащим образом, значит, не были соблюдены нормы пожарной безопасности.

— Организация может быть привлечена к административной ответственности со штрафом до 400 тысяч рублей. Также в отношении должностных лиц может быть возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ, — пояснил Салкин.

По этой статье организации грозит вплоть до двух лет лишения свободы. Юрист уточнил, что эти виды ответственности наступают вне зависимости от причины возникновения возгорания. Он подчеркнул, что посетители, которые были вынуждены выбегать из зала кинотеатра, имеют право потребовать возврата стоимости билета и компенсацию морального вреда, сообщает News.ru.

Отец школьника, который вечером 11 ноября устроил поджог в московском ТЦ «Авиапарк» рассказал, что на ребенка могли повлиять угрозами через игры на телефоне. Как пишет Telegram-канал Baza, в этот же день родители сообщили в правоохранительные органы о пропаже парня, поскольку он долго не выходил на связь.

Как стало известно, утром в четверг он ушел в школу, но вернулся домой в обед. По его словам, у него болел живот. Позже подросток снова вышел из дома. По словам отца поджигателя, это спокойный ребенок, который учится хорошо и не имеет проблем в школе. Однако подросток много времени проводил в телефоне.

По словам отца, его сын «не додумался бы сам взять канистру с бензином». По данным журналистов, горючее подросток купил на АЗС неподалеку от ТЦ.

Зал кинотеатра в ТЦ «Авиапарк», где в четверг вечером произошел пожар, в ближайшие дни открывать не планируется.

«Зал закрыт, на сколько — пока не знаем», - сообщили «МК» в администрации кинотеатра.

