Фигуранту дела о ЧП при демонтаже «Снежкома» в Красногорске избрали меру пресечения

Подозреваемому в нарушении правил безопасности во время демонтажных работ на горнолыжной трассе «Снежком» в Красногорске применена мера ограничения определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст.216 УК РФ). В настоящее время с задержанным работают следователи, сообщили 13 ноября в Следственном комитете Московской области.

Как отмечается, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились с нарушением соответствующих норм и правил. Из-за чего произошло обрушение части колонны, а строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, и в окна квартир многоэтажных домов. Также в СК отметили, что в результате инцидента троим гражданам были причинены телесные повреждения. В то же время урон был причинен нескольким зданиям и 145 автомобилям.

Инцидент произошел 11 ноября. Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет.