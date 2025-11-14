Раскрыты поддерживающие подрыв Крымского моста два россиянина

Во Владимирской области задержаны двое мужчин, поддерживающих подрыв Крымского моста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСБ России.

Фигуранты — житель Владимира и Суздаля 1984 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Им предъявлены обвинения. Они арестованы.

По данным агентства, арестованные публиковали в открытых сообществах в социальных сетях комментарии, в которых поддерживали подрыв Крымского моста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана местная жительница, восхвалявшая теракт в отношении журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).