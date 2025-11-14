В КЧР две женщины стали фигурантками дела о дарении новорожденного

Уголовное дело завели в Карачаево-Черкесии (КЧР) против двух местных жительниц, одна из которых подарила другой своего новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по республике.

"Женщины задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "в", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году в республиканском перинатальном центре местная жительница родила девочку. Не желая брать ответственность за воспитание дочери, она сообщила об этом заведующей акушерского отделения. Медработник предложила отдать ей ребенка, пообещав найти для него семью.

"Женщины устно заключили безвозмездную сделку в отношении новорожденной, которую в последующем медицинский работник оставила себе, оформив документы на вымышленные анкетные данные. Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по КЧР и ГУУР МВД России", - отметили в ведомстве.

Ход расследования дела контролирует прокуратура Карачаево-Черкесии.