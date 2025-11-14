Благодарность российских фермеров подвела бывшего министра сельского хозяйства

В Новгородской области экс-министр сельского хозяйства задержали по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

© Lenta.ru

По данным следствия, с 2020 по 2025 годы чиновник незаконно выделял местным фермерам субсидии на сумму свыше 30 миллионов рублей. За что они его благодарили, отдавая откат от размера выделенных средств. Общая сумма взяток составила 6,5 миллиона рублей.

Также экс-министр урегулировал проблемы, возникавшие у предпринимателей при взаимодействии с государственными и муниципальными органами области. Изобличить его удалось благодаря совместной работе регионального управления ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось об аресте заммэра Ялты Ирины Беломестновой, обвиняемой в коррупции.