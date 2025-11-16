В Ростове-на-Дону эзотерика оштрафовали за продажу товаров с сатанистской символикой

В Ростове-на-Дону оштрафовали брокера, занимающуюся эзотерическими практиками, за распространение товаров с сатанистской символикой (Международное движение сатанизма (организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В начале ноября дело в отношении 31-летней Ирины Б. рассматривал Октябрьский районный суд. Женщину обвинили в демонстрации экстремистской символики по ч.2 ст.20.3 КоАП. По данным следствия, она размещала на маркетплейсе панно, картины и бижутерию с соответствующей атрибутикой.

По информации канала, женщина работает брокером и занимается оформлением займов под залог недвижимости. Помимо этого, она предоставляет эзотерические услуги — в частности, «открытие чакр», гадания и изготовление персональных оберегов. В описании своих услуг она указывает, что якобы помогает выявлять «порчи и сглазы» и обещает содействие «в привлечении денег и удачи».

В суде Ирина признала вину и заявила, что раскаивается. Суд назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого в Краснодаре полицейские выявили двух предпринимательниц, которые торговали эзотерической продукцией с экстремистской символикой.