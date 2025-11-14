Дудя* приговорили к тюремному сроку

Мировой суд Москвы заочно приговорил журналиста Юрия Дудя* к году и десяти месяцам колонии общего режима и признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что именно такой срок запрашивало гособвинение. Было установлено, что Дудя дважды в течение года штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но он продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента. В связи с этим против него возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Вину журналист не признает.

«Обвиняемый Дудь признан виновным, судом ему назначено наказание в виде года и десяти месяцев колонии общего режима заочно», — говорится в сообщении суда.

Журналист заочно арестован и объявлен в международный розыск.

*признан в РФ иноагентом