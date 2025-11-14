Журналиста Юрия Дудя* заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

Журналист Юрий Дудь* заочно приговорен к 1 году 10 месяцам колонии за неисполнение "закона об иноагентах". Такое решение принял мировой суд в Басманном районе.

Дудя признали виновным в публикации двух постов в Telegram без плашки "иноагента" в мае. Ранее его оштрафовали за такие же нарушения.

Адвокат журналиста попросил прекратить дело за малозначительностью и заявлял, что указанные посты касались "бытовых вопросов",

Ранее Юрий Дудь был объявлен в розыск, в июле его заочно арестовали.

* - Юрий Дудь внесён в реестр иностранных агентов