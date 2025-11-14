Пьяный россиянин жестоко избил дочку возле подъезда

В Екатеринбурге отец избил свою дочку возле подъезда. Инцидент попал на камеру домофона. Об этом пишет Е1.RU.

Отмечается, что мужчина (судя по голосу) был сильно пьян. Мужчина и девочка подошли к подъезду. Неожиданно отец схватил дочь за шею, повалил и с силой ударил ее по голове.

Также он пригрозил дочери последствиями, если он еще раз услышит имя некой тети Кристи.

Затем россиянин снова схватил девочку за шею, поднял и швырнул ее. Ребенка у агрессивного отца отбили двое взрослых, прибежавшие на крики о помощи.

Пока неизвестно, чем все закончилось.

Ранее сообщалось, что среди шести задержанных в Санкт-Петербурге мужчин по подозрению в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки оказался ее родной отец.