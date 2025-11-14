Жена экс-мэра Сочи Копайгородского объявила голодовку в московском СИЗО

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, находящаяся под стражей в московском СИЗО №6, объявила бессрочную голодовку из-за того, что ей запрещают видеться с детьми не через стекло.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил «Коммерсантъ».

— Находящаяся под стражей в столичном СИЗО №6 в Печатниках жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку. Причиной стало отклонение ее ходатайства о предоставлении «свидания с несовершеннолетними детьми без решеток и перегородок», — пишет «Коммерсантъ».

По словам адвоката женщины, она объявила голодовку после того, как все ее обращения в суд отклонили. Копайгородская считает, что свидания с детьми в предусмотренных условиях не являются привилегией, а предусмотрены как часть установленного порядка содержания под стражей.

В сентябре этого года столичный суд отказал женщине в ее просьбе поселить вместе с ней в СИЗО троих детей. Все они являются несовершеннолетними. На данный момент они находятся под опекой старшего сына Копайгородской.

Мужа обвиняемой заподозрили в растрате свыше трех миллионов рублей, участии в ОПГ, которая продавала места на кладбище в Барановке. Экс-мэра Сочи задержали в конце сентября прошлого года. Что о нем известно и как поменялся город под управлением экс-чиновника — в отдельном материале рассказала «Вечерняя Москва».