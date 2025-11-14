В Дагестане мужчина с ножом набросился на семью знакомого

В дагестанском Хасавюрте мужчина набросился с ножом на своего знакомого, находясь у него в гостях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчину по имени Гасан пригласил в гости его коллега. В один момент общение переросло в конфликт, в ходе которого Гасан набросился на собеседника с ножом. После этого он напал на жену и дочь пострадавшего.

Позже он накрыл жильцов квартиры одеждой и попытался устроить пожар, после чего скрылся. Женщине и ребенку удалось спастись, они находятся в больнице. Отец семейства не выжил.

В данный момент сотрудники полиции разыскивают Гасана.

Недавно в Саратовской области 58-летний мужчина ударил свою 82-летнюю мать ножом в живот из-за замечания о пьянстве. Инцидент произошел в доме пенсионерки, расположенном в поселке Поливановка. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. Заведено уголовное дело.

Похожий случай произошел в другом регионе. В Нижегородской области перед судом предстанет юноша, напавший на мачеху с ножом. Инцидент произошел в мае текущего года в квартире дома, расположенного по улице Микрорайон деревни Огибное. В ходе ссоры молодой человек напал на свою мачеху и несколько раз ударил ее ножом.