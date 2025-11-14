Вынесен приговор обманувшей мать пропавшего бойца СВО почти на два миллиона

Обманувшую мать пропавшего бойца СВО на 1,8 миллиона рублей жительницу Асбеста Свердловской области Ларису Четыркину суд приговорил к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Фигурантка, по данным агентства, узнала, что сын знакомой пропал без вести в зоне СВО, и предложила ей помочь в поисках.

Реальных возможностей оказать эту помощь у нее не было. Но россиянка обманывала женщину рассказами о том, что ее сын жив, но тяжело ранен и ему требуется дорогостоящее лечение. Мошенница убедила потерпевшую перевести ей 1,8 миллиона рублей.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и обязал возместить потерпевшей ущерб в размере 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

RT: бойцу СВО вернули украденный из посылки китель с медалями

Ранее стало известно, что мужчина, затравивший жену бойца СВО и оскорбивший члена «Русской общины», извинился. Россиянка рассказала, что с ее семьей сосед конфликтовал еще до ухода мужа на СВО.