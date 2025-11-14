Гозману* вынесли приговор

Суд вынес вердикт политику Леониду Гозману*, признав его виновным в призывах к терроризму на территории России и оправдании подобных актов. Его заочно приговорили к 10 годам колонии.

Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в суде.

— Признать Леонида Гозмана* виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов в сети Интернет сроком на пять лет, — передает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Прокурор запрашивал для обвиняемого 11 лет колонии. Гозман*, как установили следователи, дал интервью зарубежному изданию, в котором призывал к актам терроризма на территории страны.

Это и послужило поводом для возбуждения в отношении политика уголовного дела. Впоследствии фигуранта заочно арестовали.

Гозман* уже имеет один тюремный срок. В июле 2024-го его заочно осудили на 8,5 года по делу о фейках о российской армии.

*Признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.