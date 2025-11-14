Адвокаты раскрыли, как беременность Лерчек повлияет на дело

Беременность блогерши Валерии Чекалиной (она же — Лерчек) может повлиять на ход судебного разбирательства. Об этом сообщили Telegram-каналу «Звездач» адвокаты Янита Цвик и Александр Мугин.

Цвик отметила, что положение блогерши признается судом смягчающим обстоятельством, но не отменяет уголовной ответственности.

«Следствие и суд обязаны учитывать состояние здоровья обвиняемой, поэтому вероятность смягчения режима — например, отказ от ареста или продление домашнего ареста — действительно выше», — подтвердил слова коллеги Мугин.

Накануне стало известно, что Чекалина, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. По информации инсайдера, справка о беременности блогерши уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом.

Личность отца ребенка не раскрывается, однако издание «СтарХит» не исключает, что им мог стать танцор, о котором говорила ее подруга — блогерша Евгения Кривцова.