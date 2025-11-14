Трое туристов не выжили после отравления едой в Турции

Четверо граждан Германии отравились уличной едой в Стамбуле, троих из них не удалось спасти. Об этом сообщил телеканал NTV.

© Газета.ru

Семья из четырех человек прибыла на отдых в Турцию. Они почувствовали себя плохо в ночь на 12 ноября. Их доставили в местную больницу с подозрением на пищевое отравление. Выяснилось, что они пожаловались на плохое самочувствие вскоре после того, как съели мидии с рисом и кумпиром.

Спасти двоих детей и их мать не удалось. За жизнь отца семейства борются врачи, он находится в реанимации.

До этого в Турции 80 человек попали в больницу после того, как поели на школьном фестивале. После занятий участникам мероприятия предлагали бутерброды с говяжьей колбасой. Инцидент произошел после школьного мероприятия, где участникам подавали фирменные бутерброды с сукуком — острой ферментированной говяжьей колбасой, популярной на Ближнем Востоке.

Сообщалось также, что в Турции два человека попали в больницу после употребления шашлыков, приготовленных на углях, политых машинным маслом.