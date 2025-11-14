На Урале грузовик с оружием пытался заехать в колонию

Грузовик, в кабине которого нашли гранату, автомат Калашникова и пистолет, пытался въехать на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском. Об этом сообщается на странице VK управления ФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел 13 ноября в ИК-47. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний досмотрели на КПП грузовик, который приехал за изготовленной в колонии «продукцией деревообработки».

В кабине водителя нашли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В августе ФСИН сообщила, что на территорию ИК-3 в Костромской области пыталась въехать «газель» со спрятанными предметами, которые запрещено передавать заключенным. Водитель автомобиля должен был вывезти строительный мусор с территории колонии. Во время проверки авто сотрудники ФСИН обнаружили два мобильных телефона и комплектующие к ним, спрятанные под ковриком пассажирского сиденья.