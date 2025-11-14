Гозмана* просят заочно приговорить к 11 годам колонии

Прокурор Светлана Тарасова просит Второй Западный окружной военный суд заочно приговорить политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма, к 11 годам колонии.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Прошу признать Леонида Гозмана виновным и назначить ему заочное наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов сроком на 5 лет", - сказала прокурор в ходе прений.

Гозман обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ или интернет). По данным следствия, 75-летний Гозман, находясь за пределами РФ, во время прямой трансляции на одном из видеохостингов дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма.

Ранее Гозман был заочно осужден по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) на 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

* Признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов