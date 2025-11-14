Поджигатель кинозала в московском ТЦ объяснил свой поступок

Школьник, устроивший пожар в кинозале московского ТЦ «Авиапарк» заявил, что стал жертвой украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По информации канала, 16-летний подозреваемый живет в подмосковном Красногорске. На допросе молодой человек рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой и по ее просьбе отправил свою геолокацию. После этого парню позвонил неизвестный, который представился полицейским и обвинил его в передаче данных Украине.

Чтобы избежать ответственности подросток должен был выполнять указания собеседника. Школьник провел обыск у себя дома, показывая все на камеру, попытался перевести деньги с карты отца на указанный счет, а после пришел в «Авиапарк» с канистрой бензина и устроил пожар.

Напомним, что пожар в кинозале ТЦ «Авиапарк» произошел 13 ноября, на вечернем сеансе фильма «Голосовой помощник». Никто не пострадал. Поджигателя оперативно задержали, ему грозит до 5 лет заключения.