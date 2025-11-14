Подросток рассказал, зачем устроил пожар в московском кинотеатре

Мошенники убедили 16-летнего юношу принять участие в придуманной операции по задержанию шпиона. Для этого ему велели поджечь кинотеатр в «Авиапарке».

© Соцсети

В Москве произошла диверсия с участием подростка, который совершил поджог в кинотеатре, находясь под психологическим давлением мошенников. Об этом сообщает прокуратура города со слов самого 16-летнего юноши.

По данным следствия, несовершеннолетний познакомился в социальной сети с девушкой и по ее просьбе отправил ей свои геолокационные данные для организации встречи. Вскоре после этого с ним связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который заявил, что подросток нарушил закон, разгласив личную информацию.

Злоумышленник, непрерывно находясь на связи с подростком, держал его в состоянии страха и манипулировал его действиями. Под этим давлением школьник провел у себя дома виртуальный обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту своего отца и попытался перевести с нее денежные средства.

Кульминацией манипуляций стало требование мошенника совершить поджог. Подросток принес в один из залов кинотеатра канистру с бензином и поджег горючее вещество с помощью зажигалки. В настоящее время по данному факту проводятся все необходимые процессуальные проверки.