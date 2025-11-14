Мужчина похвастался роскошной жизнью в Сети и был убит

53-летний бизнесмен из Гватемалы Хосе Рамирес Андрес был владельцем успешной строительной компании. Мужчина зарабатывал большие деньги и любил демонстрировать роскошную жизнь в социальных сетях. Рамирес регулярно делился с подписчиками фотографиями на фоне дорогих автомобилей, а также появлялся в кадре в массивных золотых цепях, элитных часах и других украшениях.

Накануне сразу пять преступников подкараулили бизнесмена на улице и хладнокровно расстреляли его из автоматов Калашникова. Также была убита помощница Рамиреса. Как только нападавшие убедились, что предприниматель мертв, они сорвали с него золотые цепи, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Ведется расследование.