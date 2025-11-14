Тротиловую шашку нашли на газопроводе в Сколково

Самодельное взрывное устройство (СВУ) было найдено на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, шашка массой около 200 грамм в тротиловом эквиваленте была размещена на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта в Можайском районе.

Самодельное взрывное устройство обезврежено саперами, пишет канал. На кадрах, приведенных Shot, видно, что место происшествия в московском Сколково огорожено специальными лентами.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров.