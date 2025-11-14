В Московкой области суд приговорил Никиту Вартикова, более известного как рэпер Obe1kanobe, к 8 годам колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — заявили в суде.

Сам Вартиков признал вину только в культивации и хранении наркотиков. По его словам, он выращивал запрещённые растения, но не пытался сбывать.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и АК-47 из-за темы наркотиков.