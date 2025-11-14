В российском городе задержали группу педофилов

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали группу лиц по подозрению в совершении серии тяжких преступлений против несовершеннолетней, сообщает 78.ru.

Шесть человек, включая отца 13-летней девочки, находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной информации, девочка на протяжении некоторого времени подвергалась систематическим издевательствам со стороны знакомых своего отца. Сообщается, что мужчина злоупотреблял алкоголем и приводил в дом собутыльников, которые получали возможность безнаказанно надругаться над ребенком.

Возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личности всех подозреваемых установлены, проводится комплекс необходимых экспертиз. Обвиняемым грозит длительное лишение свободы.