Арестованную за взятку замглавы администрации Ялты уволили

Арестованную по подозрению во взятке в размере 2,5 млн рублей замглавы администрации города Ялты Ирину Беломестнову сняли с должности. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"К заместителю главы администрации города Ялты - начальнику департамента строительства и благоустройства администрации города Ялты Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - говорится в сообщении.

О задержании Беломестновой стало известно 12 ноября, на следующий день по ходатайству следствия суд арестовал ее на два месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновница обвиняется в получении взятки от директора строительной компании в размере 2,5 млн рублей, за взятку фирма планировала получить контракт на ремонт и реконструкцию детсада. По месту ее работы и жительства проведены обыски.

Беломестнова была назначена на должность заместителя главы администрации Ялты в августе 2022 года.