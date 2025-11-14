Подросток убил бабушку ножом во время ссоры

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своей бабушки. Трагический инцидент произошел 10 ноября в селе Силино, передает региональный Следком.

По предварительным данным, между родственниками произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры подросток нанес пожилой женщине удар ножом в спину. После этого юноша скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан. Потерпевшая скончалась от полученной травмы на месте происшествия.

Подозреваемый был доставлен в следственные органы, где в ходе допроса дал подробные показания о преступлении. По решению суда в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия следователями и криминалистами было проведено обследование, в ходе которого было изъято орудие преступления. Допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

Для установления всех обстоятельств происшествия, в том числе психического состояния обвиняемого в момент инкриминируемого ему деяния, назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.