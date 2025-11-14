В Новороссийске при атаках ВСУ повреждены жилые дома

Свыше шести многоэтажных домов в Новороссийске оказались повреждены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 ноября. Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Только в Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В доме на улице Губернского пострадало 13 квартир, по одной квартире — на улицах Суворовской и Энгельса, еще две — на Набережной имени Адмирала Серебрякова. В доме на улице Куникова был поврежден балкон.

При этом в Южном районе города подсчет нанесенного ущерба продолжается, но уже известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах.

Утром Кравченко рассказал, что в результате атак ВСУ оказались повреждены резервуар и причал структуры «Транснефти». По данным Reuters, после атаки экспорт нефти из Новороссийска был приостановлен.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в том числе сырья, поступающего по системе Каспийского трубопроводного консорциума. На его территории размещены резервуарные парки, насосные станции и причальные сооружения, через которые проходят значительные объемы российского и транзитного экспорта. Благодаря своему логистическому значению «Шесхарис» считается одним из ключевых элементов энергетической инфраструктуры региона.