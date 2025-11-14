У 22-летнего молодого человека отказали ноги и развился некроз поджелудочной после постоянного употребления энергетиков. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, Артем любил играть в компьютерные игры по ночам. Из-за этого он начал пить энергетики. Как рассказал сам молодой человек, сначала он пил по банке в день, но позже увеличил дозу до пяти напитков с утра на голодный желудок.

Летом Артему резко стало плохо: у него заболел живот, началась тошнота. Его госпитализировали с диагнозом панкреатит. После выписки ситуация повторилась, и ему также диагностировали кисту поджелудочной.

На третий раз парень оказался в реанимации. У него возник гнойный некроз поджелудочной железы, обострились хронические заболевания. Произошла интоксикация организма и осложнение на ноги — они отказали. Сейчас он находится в одной из больниц Санкт-Петербурга на реабилитации, где вновь учится ходить, сообщается в публикации.

Об опасности энергетиков говорит и другой случай, который произошел в подмосковной Балашихе. Местный житель попал в больницу после того, как выпил тысячу банок тонизирующих напитков за год.