Жителя Белгородской области ранило в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении мирного жителя при атаке БПЛА ВСУ в посёлке Октябрьский.

«Легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского округа подвергся атаке дрона. Ранен водитель», — указал он в Telegram.

По его словам, бригада скорой доставляет мужчину с баротравмой, осколочными ранениями головы и шеи в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и ЗАЭС.