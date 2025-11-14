Появились детали попытки Киева устроить теракт в Москве

Украинские спецслужбы расплачивались метадоном с женщиной, задержанной по делу о подготовке теракта против российского чиновника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении украинского теракта против российского высокопоставленного чиновника. По данным ФСБ, преступники планировали совершить взрыв у могилы его близких на Троекуровском кладбище.

Российская спецслужба задержала троих подозреваемых по делу о подготовке теракта: супругов-россиян и нелегального мигранта из Центральной Азии. В ФСБ указали, что задержанные россияне - ранее судимые наркозависимые люди.

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

В телефонах задержанных нашли переписку с сотрудником украинских спецслужб. Также у них обнаружили «закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж». Задержанная женщина рассказала ФСБ о своей договоренности с заказчиком теракта.

«В мессенджере я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и делать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», - заявила она.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий в соцсетях и мессенджерах. В спецслужбе предупредили, что за такие преступления грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.