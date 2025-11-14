Высокопоставленных руководителей ФСИН задержали в Челябинской области. Об этом в пятницу, 14 ноября, пишет Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

По данным источника, речь идет о первом заместителе начальника Управления полковнике внутренней службы Сергее Бульчуке, начальнике управления собственной безопасности ведомства полковнике внутренней службы Олеге Мохове, а также о главном бухгалтере полковнике внутренней службы Марине Уфимцевой.

Все они подозреваются в получении взятки от коммерсанта, уточняется в публикации.

Ранее в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского муниципального округа Подмосковья возбудили уголовное дело по факту получения взятки за создание более выгодных для компании условий заключения муниципального контракта с местной администрацией на установку и эксплуатацию рекламных объектов.

Также в получении взятки обвинили бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана. Он получил 55 миллионов рублей от руководства строительной организации. Взамен он оказывал покровительство при заключении муниципальных контрактов.