Готовивший теракт на кладбище в Москве имел отношение к убийствам

Один из участников подготовки теракта на Троекуровском кладбище в Москве уже имел дело с убийствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о Джалолиддине Шамсове, который получил российское гражданство в 2010 году. Спустя 11 лет мужчина расправился с человеком в Башкирии, а затем скрылся от следствия в Киеве. Ему также вменяли незаконное хранение оружия.

По версии следствия, именно Шамсов представился тем самым Русланом, который должен был оставить бомбу на кладбище для покушения на высшего госдеятеля РФ. О предотвращении этого теракта ФСБ России сообщила накануне.

Ранее сообщалось, что завербованной украинскими спецслужбами женщине пообещали метадон за помощь в совершении теракта. За наркотики она пообещала поехать в Москву, чтобы «делать дела» Руслана, с которым познакомилась в мессенджере.