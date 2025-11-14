Стали известны детали уголовного дела генерала Попова

Бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвиняют в том, что он получил автомобиль Lexus и квартиру в Москве в обмен на покровительство компании «Бамстройпуть».

Об этом говорится в материалах дела, которые изучил «ТАСС». По версии следствия, компания строила здания Национального центра управления обороной, и Попов обеспечивал ей выгодные условия.

В деле указано, что учредитель «Бамстройпути» Игорь Тушкевич на следствии сообщил о передаче генералу машины и квартиры «в бесплатную аренду» за общее покровительство. Сам Тушкевич проходит по другому делу, связанному со стройками Минобороны, а его компания находится в процедуре банкротства.

Попов вину не признаёт. Он заявил, что не контролировал выполнение работ на объектах НЦУО и не мог создавать преференции. Он подтвердил, что пользовался Lexus и квартирой, но утверждает, что это было временно и имуществом пользовались и другие люди.

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме. Материалы занимают 56 томов. Генерал по-прежнему считает обвинения необоснованными.