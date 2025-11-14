ФСБ заявила о подготовке Киевом терактов против российских чиновников

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что у российской спецслужбы есть информация, что киевский режим под руководством западных спецслужб готовит теракты в отношении чиновников в российских регионах.

«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — подчёркивается в заявлении.

Ранее ФСБ пресекла теракт украинских спецслужб в отношении высокопоставленного российского военного.

Как стало известно RT, задержаны трое исполнителей: мигрант и два героиновых наркомана. Курировал их действия мужчина, который скрывается в Киеве и разыскивается в России за убийство.