Guardian: детям показали порнофильм на пароме, следующем из Франции в Британию

На пароме, следующем из Франции в Великобританию, пассажирам, смотревшим Гран-при Формулы-1 по телевизору в зале ожидания, по ошибке транслировали «фильм для взрослых». Уточняется, что среди зрителей были дети.

Как утверждает The Guardian, инцидент произошёл во время задержки судна, когда паром был отправлен обратно во Францию ​​из-за технической неисправности в порту Ньюхейвен.

По словам одного из пассажиров, на экране была показана «жёсткая порнография», а дети с криками выбежали из зала. При этом сотрудники судна подчеркнули, что быстро переключили канал, как только узнали о случившемся.

Позже оператор паромов DFDS принёс официальные извинения пассажирам рейса и заявил, что «очень сожалеет» об инциденте.

В прошлом году на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвящённой экранизации мюзикла Wicked с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт.

