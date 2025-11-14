В школе на Камчатке произошла вспышка кишечной инфекции

На Камчатке в одной средних общеобразовательных школ была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, причиной которой мог стать хлеб.

По информации регионального Роспотребнадзора, в связи с этим в Мильковском и Быстринском районах края с 11 ноября 2025 года проводится эпидемиологическое расследование.

«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения инфекции», — передаёт ведомство.

Уточняется, что в отношении поставщика хлеба и хлебобулочных изделий в школу было организовано эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционного заболевания. В ходе его проведения были отобраны образцы пищевой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды для лабораторных исследований.

В октябре в Калининграде девять школьников отравились в кафе «Бела Дона».

На прошлой неделе сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидрасследование в связи с госпитализацией с ботулизмом шести человек, проживавших вместе и употреблявших соленья собственного приготовления.