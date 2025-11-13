Подросток устроил пожар в московском кинотеатре

В торговом центре «Авиапарк» в Москве подросток сорвал все киносеансы, решив поджечь сиденья в одном из кинозалов прямо во время показа фильма. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел во время показа фильма «Голосовой помощник» в зале кинотеатра №12. Один из зрителей пронес на сеанс канистру с бензином, облил сиденья и поджег их. Его действия спровоцировали панику среди других присутствующих на показе фильма, которые поспешили покинуть зал.

Охрана торгового центра задержала нарушителя и вывела из зала. Отмечается, что другие зрители эвакуировались самостоятельно. Все вечерние сеансы были отменены, а работа кинотеатра оказалась парализована до конца дня.